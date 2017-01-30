У Львові затримали двох чоловіків з фальшивими банкнотами

Обоє – раніше судимі

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Уночі на вулиці Масарика патрульні помітили двох чоловіків, які підозріло себе поводили.

Патрульні зупинили їх. Один з чоловіків надав неправдиві дані про себе. А під час поверхневої перевірки в іншого знайшли купюри з ознаками підробки.

Інспектори встановили, що чоловік уже проходить у справі про розрахунок фальшивими грошовими купюрами. Підозрюваних запросили до Шевченківського відділу поліції, де встановили справжні дані іншого чоловіка. Як з’ясувалось, чоловік перебуває під адміністративним наглядом, на нього дільничний склав протокол за це порушення.

Справу передали слідчим, які вилучили у підозрюваних гроші в присутності свідків – 8 купюр номіналом 200 гривень та одну купюру – 500 гривень.