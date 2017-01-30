У Львові визначили, які учасники АТО отримають по 100 тис. грн. у січні (перелік)

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій передав на розгляд громадської комісії із захисту інтересів учасників АТО понад 400 заяв від бійців на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань
За підсумками двох засідань комісія опрацювала і передала на рішення виконкому ЛМР 101 справу.
Зокрема, під час засідання виконкому 27 січня було вирішено затвердити рекомендаційний список комісії на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у січні.
Отже, в січні 2017 року виплату отримають:
|№ п\п
|Прізвище, ім’я,по батькові
|1
|Антоник Тарас Васильович
|2
|Атаманюк Павло Валерійович
|3
|Ахметшин Руслан Олегович
|4
|Баїк Ігор Михайлович
|5
|Балашов Артур Юрійович
|6
|Бахор Назар Богданович
|7
|Бек Вадим Ігорович
|8
|Березовський Юрій Сергійович
|9
|Білик Дмитро Миколайович
|10
|Біліченко Володимир Андрійович
|11
|Богуш Василь Васильович
|12
|Бочан Назарій Михайлович
|13
|Бурда Володимир Михайлович
|14
|Бущак Мар’ян Ігорович
|15
|Верхоляк Ігор Богданович
|16
|Віріч Віталій Миколайович
|17
|Возняк Мар’ян Андрійович
|18
|Волошин Богдан Степанович
|19
|Воробель Андрій Романович
|20
|Гаївський Роман Степанович
|21
|Головчанський Назарій Володимирович
|22
|Голько Андрій Васильович
|23
|Горпинченко Євгеній Григорович
|24
|Гоцко Андрій Васильович
|25
|Грундас Володимир Іванович
|26
|Гудим Володимир Васильович
|27
|Давиденко Василь Юрійович
|28
|Дерюгін Костянтин Валерійович
|29
|Добуш Олексій Тарасович
|30
|Довгун Володимир Любомирович
|31
|Дудич Олег Ігорович
|32
|Думний Олександр Миколайович
|33
|Жосан Андріан Юрійович
|34
|Заборін Василь Юрійович
|35
|Заставський Олександр Богданович
|36
|Іванець Мар’ян Стефанович
|37
|Іваськів Василь Володимирович
|38
|Івах Тарас Михайлович
|39
|Ільків Роман Михайлович
|40
|Калитин Богдан Ярославович
|41
|Кара Іван Кирилович
|42
|Кащишин Микола Петрович
|43
|Климків Степан Володимирович
|44
|Коваль Юрій Степанович
|45
|Когут Віктор Богданович
|46
|Колєнніков Петро Андрійович
|47
|Коновал Назар Стефанович
|48
|Кордоба Ігор Іванович
|49
|Косюк Віталій Миколайович
|50
|Кошель Олександр Миколайович
|51
|Краснокуцький Віктор Григорович
|52
|Кріль Ростислав Михайлович
|53
|Курач Ігор Іванович
|54
|Кучерявий Іван Стахович
|55
|Лазор Володимир Володимирович
|56
|Лисак Сергій Миронович
|57
|Литвин Руслан Стефанович
|58
|Лізун Володимир Васильович
|59
|Луців Володимир Олексович
|60
|Лях Михайло Іванович
|61
|Максімов Сергій Вікторович
|62
|Матала Ігор Любомирович
|63
|Маца Роман Степанович
|64
|Медведюх Василь Тарасович
|65
|Михайловський Андрій Ярославович
|66
|Назаркевич Владислав Вадимович
|67
|Олійник Тарас Романович
|68
|Ощудляк Степан Михайлович
|69
|Пацай Степан Антонович
|70
|Пашковський Вадим Вікторович
|71
|Пелехатий Ігор Борисович
|72
|Петренко Альберт Євгенійович
|73
|Потапенко Андрій Леонідович
|74
|Рачок Олександр Степанович
|75
|Рибін Сергій Вікторович
|76
|Рожков Валентин Анатолійович
|77
|Савка Роман Васильович
|78
|Садовий Павло Михайлович
|79
|Сень Сергій Зіновійович
|80
|Стефанишин Андрій Євгенович
|81
|Стецьків Микола Олексійович
|82
|Телішевський Андрій Васильович
|83
|Тлумак Роман Ярославович
|84
|Томілін Андрій Валерійович
|85
|Турчин Михайло Юрійович
|86
|Фещин Володимир Володимирович
|87
|Фортуна Ігор Михайлович
|88
|Ханевич Зіновій Васильович
|89
|Циганко Юліан Анатолійович
|90
|Циганков Павло Михайлович
|91
|Чередєєв Максим Володимирович
|92
|Чернявський Петро Петрович
|93
|Чеснов Денис Сергійович
|94
|Чопко Михайло Володимирович
|95
|Шелест Михайло Романович
|96
|Шпачук Андрій Сергійович
|97
|Шушпанов Андрій Андрійович
|98
|Щипель Дмитро Михайлович
|99
|Якимів Віктор Ігорович
|100
|Ямковий Олег Якович
|101
|Яцишин Степан Дмитрович
Нагадаємо, «Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції» діятиме у Львові до 2020 року, впродовж яких відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять 410 млн. грн.: 10 млн. виділили 2016 році, по 100 млн. виділятимуть кожного наступного року – до 2020-го. Це означає, що 2017 року допомогу виплатять 1000 учасників АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках.