У Львові відкриють виставку «Особистість VS. Тоталітаризм»

У середу, 1 лютого, о 12.00, у приміщенні галереї Львівської національної академії мистецтв за адресою вул. Кубійовича, 35Б відбудеться відкриття виставки «Особистість vs. Тоталітаризм» від Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору».

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Виставка присвячена особистостям, які не зламались в протистоянні з тоталітарними системами та боролись за незалежність Української держави. Їхні життєві історії буде представлено через призму спогадів, світлин та документів.

Виставка розповідає про історію перебування Галичини у складі Польщі (1919-1939), тоталітарних Радянського Союзу (1939-1941, 1944-1991 рр.) і Німеччини (1941-1944 рр.), а також демонструє вплив цих режимів на життя звичайних людей.

На відкритті будуть присутні представники Музею «Територія Терору», герої виставки та адміністрація Львівської національної академії мистецтв.

Вхід вільний.