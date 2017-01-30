У Львові студент упав із приміщення гуртожитку з висоти четвертого поверху

Як попередньо з’ясували правоохоронці, хлопець піднімався по простирадлах, а між третім і четвертим поверхом не втримався

Сьогодні, 30 січня, близько третьої ночі до поліції надійшло повідомлення від лікаря травмпункту. До них каретою швидкої допомоги доставили молодого чоловіка, котрий випав, імовірно, з четвертого поверху. Попередній діагноз – забій головного мозку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпілий упав із гуртожитку одного з львівських коледжів, який розташований на вулиці Хімічній. Хлопець є 20-річним студентом четвертого курсу коледжу. Як попередньо з’ясували правоохоронці, юнак піднімався по простирадлах, між третім та четвертим поверхом не втримався і впав.

Студента у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці проводять перевірку.