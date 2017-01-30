«У Львові постане гарний, сучасний перинатальний центр”, – Гройсман

На завершення реконструкції Львівського перинатального центру потрібно 111,4 млн грн

Під час робочої поїздки до Львівської області прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оглянув стан реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру, будівництво якого має бути завершене у 2017 році, повідомляє Урядовий портал.

Глава уряду нагадав, що раніше у листопаді у відповідь на звернення народних депутатів пообіцяв знайти можливості у рамках ресурсів Державного фонду регіонального розвитку та спільно з місцевою владою для добудови перинатального центру у Львові.

Сьогодні для завершення будівництва центру у Львові потрібно 111,4 млн грн. Заплановане завершення реконструкції – грудень 2017 року.

“Потрібно кошти від квітня до кінця року, близько 10 млн на місяць? Я це забезпечу. Ми закінчимо будівництво. У Львові постане гарний, сучасний перинатальний центр”, – підкреслив Володимир Гройсман.