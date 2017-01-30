У Львові показали фільм «Рідні»

Сьогодні, 30 січня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з відомим режисером-документалістом Віталієм Манським, який представив на українських, зарубіжних (навіть російських) кінопоказах фільм «Рідні»

Відомий документаліст львівського походження Віталій Манський повернувся до рідного міста, щоб представити свою нову стрічку «Рідні». Режисер об’їхав країну, збираючи думки і погляди своєї великої родини, що виявилася розділеною інформаційною війною. Чимала частина фільму присвячена Львову.

«Ми змогли показати цей фільм на кінофестивалі в Москві, в найбільшому кінотеатрі, лише як зарубіжний фільм, тому що у фільмі є заборонене для вживання в Росії словосполучення анексія Криму. А фільм «Рідні» є зарубіжним, тому що Росія не брала участі в його створені. І найбільш вражає, що перед показом група представляла фільм на тлі плаката, а це український прапор, і всі були шоковані, як таке може бути. Адже всім зрозуміло, що Україна в російських ЗМІ посідає образ ворога.

По завершенню фільму багато хто підходив і запитував, чи є життя на Марсі, тобто у Львові. І я закликав усіх поїхати до Львова, щоб побачити все на свої очі», – зазначив Віталій Манський.

Віталій Манський народився у Львові. Навчався у ВДІКу. Автор більш ніж 30 фільмів, які показували на фестивалях у Каннах, Берліні, Роттердамі, Локарно та багатьох інших. Володар більше 100 нагород, серед яких «Срібний глобус» Карлових Вар, «Срібний голуб» Лейпцигського фестивалю, головні призи МКФ у Варшаві, Їглаві, Трієсті. Президент МКФ документального кіно «АРТДОКФЕСТ».

Фільм «Рідні» вийде у прокат 2 лютого.