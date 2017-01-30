У Львові підлітки вкрали в супермаркеті дві пляшки віскі

Двоє неповнолітніх віком 15 та 16 років украли в одному із львівських супермаркетів дві пляшки віскі вартістю 545 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 29 січня з заявою про крадіжку звернувся працівник одного з львівських супермаркетів, розташованого на вулиці Володимира Великого. Чоловік повідомив, що з торговельної зали було викрадено дві пляшки віскі вартістю 545 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє мешканців Яворівського району віком 15 та 16 років. Речові докази (викрадений віскі) правоохоронці у зловмисників вилучили. Наразі вирішується питання кваліфікації правопорушення згідно норм Кримінального кодексу України. Проводять слідчі дії.