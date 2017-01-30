У Львові обговорили можливість купівлі онлайн квитків на потяг «Київ-Львів-Перемишль»

Сьогодні, 30 січня, голови Львівської облради Олександр Ганущин та ЛОДА Олег Синютка зустрілися з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом та Генеральним консулом у Львові Вєславом Мазуром.

Сторони обговорили можливість купівлі онлайн квитків на потяг «Київ-Львів-Перемишль», спільну транскордонну та економічну співпрацю.

«Зовсім недавно почав курсувати потяг «Київ-Львів-Перемишль». Запустити цей рейс вдалося всього-на-всього за місяць завдяки зусиллям наших народних депутатів. Поїзд користується неабиякою популярністю. Утім, упевнений, запровадження онлайн продажу квитків значно збільшить кількість пасажирів. Ба більше, це дасть поштовх для нового рейсу у цьому напрямку», – зазначив Олександр Ганущин.

Окрім цього, під час зустрічі обговорили спільну транскордонну співпрацю та перспективу створення нових проектів.

Говорили і про дорожню інфраструктуру та транспортний коридор від Балтики до Чорного моря.

У свою чергу Ян Пекло зауважив, що зараз хтось зумисне хоче розсварити два дружні народи України та Польщі.

«Ми всі розуміємо, що без вільної України не бути вільній Європі. Зараз хтось зумисне хоче нас розсварити, знищуючи наші пам’ятники. Це провокація. Зараз як ніколи маємо показати нашу єдність. Польща була, є і буде підтримкою для України», – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло.

Сторони домовилися вже 26 лютого зустрітися у с. Гута Пеняцька, аби разом вшанувати невинно загиблих жертв, які там поховані. Принагідно очільник обласної ради Олександр Ганущин запросив Яна Пєкла на Форум місцевого розвитку, який відбудеться в червні у Трускавці.