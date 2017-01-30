У Львові горів цех із виготовлення меблів

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав

Пожежа сталася вранці 30 січня. Близько 05:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Зеленій, 162. Займання виникло на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі в приміщенні цеху з виготовлення меблів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи державних пожежно-рятувальних частин № 29, 4, 30 міста Львова. Пожежу локалізували о 05:52 і повністю ліквідували о 06:11.

Вогонь знищив дерев’яні вироби на площі 10 кв.м. Вогнеборці врятували від згорання обладнання цеху.

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання з’ясовують. .