У ЛОДА почали відбирати інвестиційні проекти в рамках реалізації Програми «Питна вода»

В облдержадміністрації розпочався відбір інвестиційних проектів у рамках реалізації Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області

Конкурс триватиме до 28 лютого.

Для участі у відборі органи місцевого самоврядування можуть подавати проекти у таких напрямках:

– будівництво та реконструкція водозабірних споруд, зокрема у маловодних населених пунктах та із найбільшими відхиленнями якості води, з перспективою залучення нових абонентів;

– впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;

– будівництво та реконструкція водопровідних мереж і споруд з перспективою залучення нових абонентів.

Обов’язковою умовою конкурсу є співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел у розмірі не менше наведених відсотків до коштів обласного бюджету: обласний центр – 50%, міста обласного значення – 30%, районні центри – 20%, села та селища – 10%.

Для участі слід подати:

– проектно-кошторисну документацію в цінах поточного року затверджену в установленому порядку;

– копію позитивного експертного звіту державної будівельної експертизи, проведеної в поточному році;

– документ про затвердження проектно-кошторисної документації;

– копії наказу про призначення головного інженера проекту та його кваліфікаційного сертифіката;

– довідку про приналежність населеного пункту до маловодної території (у разі наявності);

– довідку про загальну кількість населення, що проживає на території, де реалізується проект та кількість населення, якій планується надання послуг з водопостачання при реалізації проекту;

– висновок територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо невідповідності води, яка подається системами централізованого водопостачання, вимогам санітарного законодавства (у разі наявності);

– рішення органу місцевого самоврядування або довідки суб’єкта господарювання про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел фінансування;

– інформаційну картку проекту за формою згідно з додатком;

– супровідний лист до документів, які надають на адресу департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.

Документи на конкурсний відбір відповідно до Порядку прийматиме департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації до 28 лютого 2017 року, за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 6 (ІІІ поверх).