У ДТП на об’їзній Львова травмувалося двоє людей

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ГАЗ» не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Ауді»

Про це “Львівська газета” дізналась із повідомлення відділу комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 січня, о 20.50, на об’їзній автодорозі Львова поблизу села Зимна Вода.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ГАЗ», 45-річний мешканець Мостиського району, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Ауді», який належить 24-річному львів’янину.

Унаслідок ДТП водій автомобіля «Ауді» отримав тілесні ушкодження:струс головного мозку та забій грудної клітки. Пасажир легковика, 20-річна львів’янка, отримала забій голови та грудної клітки.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.