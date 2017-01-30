У дрогобичанина дільничні інспектори вилучили 462 набої

За незаконне зберігання боєприпасів чоловікові світить від трьох до семи років позбавлення волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Дрогобицького відділу поліції під час санкціонованого обшуку в помешканні 57-річного місцевого мешканця виявили та вилучили 462 патрони калібру 5,6 мм. Вилучені боєприпаси правоохоронці скерували на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.