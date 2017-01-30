Три багатодітні сім’ї отримали квартири у Львові

20 січня виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про надання квартир у Львові трьом багатодітним сім’ям, які виховують 5 і більше неповнолітніх дітей. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий урочисто вручив їм ключі та ордери на помешкання.

Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Сім’ї отримали дво-, три- та чотирикімнатні квартири, загальною площею від 80 до 96 кв м., на вул. Науковій, вул. О. Кошиця та просп. Червоної Калини відповідно. На придбання помешкань з міського бюджету торік виділили 4,338 млн грн.

«У нас є добра традиція допомагати помешканням тим сім’ям, які народили трійню. Ця традиція має вже дуже добру історію. Однак у Львові є також сім’ї, які мають дуже багато дітей. Отже, сесія міськради підтримала, і в міському бюджеті 2016 року ми передбачили кошти, за які цільово придбали 3 квартири різної площі, залежно від кількості дітей. Це такий початок, щоб ми були відповідальні, адже ми повинні дбати про тих львів’ян, яким є найважче. Зокрема, допомагаємо й учасникам бойових дій, маючи співфінансування з державного бюджету. У певні роки кошти виділялись і для чорнобильців, і для афганців. Для багатодітних сімей завжди чомусь були проблеми. Відтак, це добрий початок, і я думаю, що і в бюджеті цього року ми також передбачимо кошти на купівлю квартир для них», – зазначив Андрій Садовий.

За словами міського голови, зараз у Львові – понад 60 сімей, у яких виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, і ця кількість постійно зростає. «Ми, власне, обрали ті сім’ї, де є критична, нагальна потреба. Це рішення громадської комісії, куди входять представники різних середовищ, священики і самі представники багатодітних сімей. Ця комісія й фіналізує рішення, кому ми можемо придбати помешкання», – підкреслив мер Львова.

Додамо, що сім’ї перебували на обліку для позачергового надання житла з 2010, 2012 та 2015 року відповідно.

Довідка

Із 1 січня 2006 року до 31 грудня 2016 року для черговиків міської ради закупили 320 квартир. Серед категорій мешканців, які отримали житло:

• ліквідатори аварії на ЧАЕС 1-ої категорії;

• ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 2-ої категорії;

• учасники бойових дій в Афганістані;

• черговики загальної черги;

• видатні спортсмени та олімпійці;

• багатодітні сім’ї;

• молоді спеціалісти;

• хронічно хворі;

• одинокі матері;

• військовослужбовці, звільнені в запас або відставку;

• інваліди Афганістану;

• діти-сироти;

• учасники війни;

• педагогічні працівники;

• інваліди війни;

• громадяни, що відселяються із зони, забрудненої внаслідок аварії на ЧАЕС;

• сім’ї, у яких народилась двійня;

• діти з інвалідністю та сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю;

• лікарі-фтизіатри.

• сім’ї загиблих учасників АТО, учасники АТО з інвалідністю 1-2 групи та військовослужбовці, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок;

• сім’ї рятувальників, які загинули на Грибовицькому полігоні.

Цьогоріч місто видало 8 ордерів військовослужбовцям АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.