Три багатодітні сім’ї отримали квартири у Львові

20 січня виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про надання квартир у Львові трьом багатодітним сім’ям, які виховують 5 і більше неповнолітніх дітей. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий урочисто вручив їм ключі та ордери на помешкання.
Про це інформує прес-служба Львівської міськради.
Сім’ї отримали дво-, три- та чотирикімнатні квартири, загальною площею від 80 до 96 кв м., на вул. Науковій, вул. О. Кошиця та просп. Червоної Калини відповідно. На придбання помешкань з міського бюджету торік виділили 4,338 млн грн.
«У нас є добра традиція допомагати помешканням тим сім’ям, які народили трійню. Ця традиція має вже дуже добру історію. Однак у Львові є також сім’ї, які мають дуже багато дітей. Отже, сесія міськради підтримала, і в міському бюджеті 2016 року ми передбачили кошти, за які цільово придбали 3 квартири різної площі, залежно від кількості дітей. Це такий початок, щоб ми були відповідальні, адже ми повинні дбати про тих львів’ян, яким є найважче. Зокрема, допомагаємо й учасникам бойових дій, маючи співфінансування з державного бюджету. У певні роки кошти виділялись і для чорнобильців, і для афганців. Для багатодітних сімей завжди чомусь були проблеми. Відтак, це добрий початок, і я думаю, що і в бюджеті цього року ми також передбачимо кошти на купівлю квартир для них», – зазначив Андрій Садовий.
За словами міського голови, зараз у Львові – понад 60 сімей, у яких виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, і ця кількість постійно зростає. «Ми, власне, обрали ті сім’ї, де є критична, нагальна потреба. Це рішення громадської комісії, куди входять представники різних середовищ, священики і самі представники багатодітних сімей. Ця комісія й фіналізує рішення, кому ми можемо придбати помешкання», – підкреслив мер Львова.
Додамо, що сім’ї перебували на обліку для позачергового надання житла з 2010, 2012 та 2015 року відповідно.
Довідка
Із 1 січня 2006 року до 31 грудня 2016 року для черговиків міської ради закупили 320 квартир. Серед категорій мешканців, які отримали житло:
• ліквідатори аварії на ЧАЕС 1-ої категорії;
• ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 2-ої категорії;
• учасники бойових дій в Афганістані;
• черговики загальної черги;
• видатні спортсмени та олімпійці;
• багатодітні сім’ї;
• молоді спеціалісти;
• хронічно хворі;
• одинокі матері;
• військовослужбовці, звільнені в запас або відставку;
• інваліди Афганістану;
• діти-сироти;
• учасники війни;
• педагогічні працівники;
• інваліди війни;
• громадяни, що відселяються із зони, забрудненої внаслідок аварії на ЧАЕС;
• сім’ї, у яких народилась двійня;
• діти з інвалідністю та сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю;
• лікарі-фтизіатри.
• сім’ї загиблих учасників АТО, учасники АТО з інвалідністю 1-2 групи та військовослужбовці, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок;
• сім’ї рятувальників, які загинули на Грибовицькому полігоні.
Цьогоріч місто видало 8 ордерів військовослужбовцям АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.