Синютка просить львів’ян повідомляти про невивезене сміття на гарячу лінію

Голова ЛОДА просить львів’ян повідомляти про невивезене сміття на гарячу лінію “112”

Про це він написав на своїй сторінці У Фейсбук.

“Завершили вивіз ТПВ з перевантажених майданчиків Львова. Якщо Ви знаєте, де ще є переповнені сміттєві контейнери – повідомляйте факти на гарячу лінію «112»”, – написав очільник області.

Нагадаємо, сміття, що накопичилось на території міста, пообіцяли вивезти упродовж семи днів. Для цього уклали відповідні угоди із полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області, котрі виявили бажання приймати львівське сміття. Таке рішення було прийнято 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

У міськраді запевнили, що після вивезення сміття на майданчиках проведуть дератизацію.

Ситуація у Львові була однією з тем робочої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз, а також на тривалу перспективу, передає прес-служба глави держави.