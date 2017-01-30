Серденько місячної Ганнусі кардіохірургам вдалося врятувати

Після операції минуло лише три дні, але маля, за словами мами, почувається чудово

Подружжя Ткачуків зі Львова, Оля та Владислав, з нетерпінням чекали первістка. І перед Новим роком у них народилася красуня-донечка. Радості батьків не було меж. Це була винагорода за всі хвилювання, які родині довелося пережити. Батьки маленької – військовослужбовці, тато не так давно повернувся з АТО.

Коли маленькій виповнилося три тижні, батьки помітили, що з донечкою щось не так: у неї синіли пальчики й губки, кілька разів вона переставала дихати. Одного разу зупинка дихання тривала майже півхвилини. Це неабияк налякало батьків, і вони звернулися по консультацію до завідувача відділенням дитячої кардіохірургії Львівської обласної клінічної лікарні Миколи Коника.

УЗД серця, яке зробили Ганнусі, не повністю дало відповідь на питання: що не так із серденьком маляти. Була підозра, що у дівчинки є комбінована вроджена вада, тож треба було мати чітку картину. Дитя скерували на комп’ютерну томографію. Ось тоді і з’ясувалося, що у немовляти рідкісна вроджена вада − аномальний дренаж усіх легеневих вен у печінку, а у нормальному стані легеневі вени повинні впадати в ліве передсердя. Унаслідок вади легені й праві камери серця значно перевантажувалися кров’ю, а лівий шлуночок її не доотримував. Дві менші вади дещо полегшували ці порушення, але маляті потрібна була термінова операція.

Загалом така патологія, як пояснив «Львівській газеті» Микола Коник, належить до патологій середнього ступеня важкості. Але пацієнтка була надто крихітною: їй виповнився лише місяць і три тижні й вона важила всього чотири кілограми.

Дитячі кардіохірурги побоювалися, що після операції, коли легеневі вени повернуть у ліве передсердя, лівий шлуночок може не витримати навантаження. Щоб звести ризики до мінімуму, звернулися до відомого київського кардіохірурга, експерта медичної мережі «Добробут» Олександра Бабляка, який робить складні операції на серці й дорослим, і дітям, по пораду. У його практиці були дітки з такими вадами, як в Ганнусі. Після детального аналізу та обговорення було вирішено операцію дитині провести у Львові. До львівських кардіохірургів приєднався й Олександр Бабляк. Витратні матеріали на лікування дитини придбали за підтримки Люксембурзького Червоного хреста й благодійної організації «Український дар життя» (США).

Оперували маленьку минулого тижня, 27 січня. Їй на той час було неповні два місяці. Операція тривала чотири години й минула успішно − потік крові з легеневих вен був майстерно скерований до серця, і вже з перших годин після оперативного втручання стан дитини значно поліпшився.

Ми зателефонували мамі дівчинки Ользі вчора й поцікавилися, як почувається маленька.

«Дякувати Богу, все добре, − відповіла мати. – Донечку вже відключили від штучної вентиляції легень, вона дихає самостійно. Гарно їсть. Їй вже дають моє молоко. Вночі не дала медсестрам анітрохи відпочити, бо була дуже активною, постійно махала ногами й руками. Лікарі оглядали її, кажуть, що все в нормі. Сподіваємося, що нас скоро з реанімації переведуть у палату, а там і додому випишуть».

Кардіохірург Олександр Бабляк висловив готовність і надалі спільно з львівськими колегами оперувати надскладні серцеві вади, а головний лікар медичної мережі «Добробут» В’ячеслав Полясний сказав, що надання добродійної високоспеціалізованої допомоги їхніми лікарями є одним із пріоритетів.

…Дасть Бог, десь за 7-10 днів маленька Ганнуся покине стіни лікарні й здоровенька повернеться додому, де на неї з нетерпінням чекає татко, бабусі й дідусі, рідні та друзі батьків.