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Серденько місячної Ганнусі кардіохірургам вдалося врятувати

Олександра Баландюх

журналістка

Після операції минуло лише три дні, але маля, за словами мами, почувається чудово

Подружжя Ткачуків зі Львова, Оля та Владислав, з нетерпінням чекали первістка. І перед Новим роком у них народилася красуня-донечка. Радості батьків не було меж. Це була винагорода за всі хвилювання, які родині довелося пережити. Батьки маленької – військовослужбовці, тато не так давно повернувся з АТО.

Коли маленькій виповнилося три тижні, батьки помітили, що з донечкою щось не так: у неї синіли пальчики й губки, кілька разів вона переставала дихати. Одного разу зупинка дихання тривала майже півхвилини. Це неабияк налякало батьків, і вони звернулися по консультацію до завідувача відділенням дитячої кардіохірургії Львівської обласної клінічної лікарні Миколи Коника.

УЗД серця, яке зробили Ганнусі, не повністю дало відповідь на питання: що не так із серденьком маляти. Була підозра, що у дівчинки є комбінована вроджена вада, тож треба було мати чітку картину. Дитя скерували на комп’ютерну томографію. Ось тоді і з’ясувалося, що у немовляти рідкісна вроджена вада − аномальний дренаж усіх легеневих вен у печінку, а у нормальному стані легеневі вени повинні впадати в ліве передсердя. Унаслідок вади легені й праві камери серця значно перевантажувалися кров’ю, а лівий шлуночок її не доотримував. Дві менші вади дещо полегшували ці порушення, але маляті потрібна була термінова операція.

Ганнуся_з_мамою

Ганнуся з мамою

Загалом така патологія, як пояснив «Львівській газеті» Микола Коник, належить до патологій середнього ступеня важкості. Але пацієнтка була надто крихітною: їй виповнився лише місяць і три тижні й вона важила всього чотири кілограми.

Дитячі кардіохірурги побоювалися, що після операції, коли легеневі вени повернуть у ліве передсердя, лівий шлуночок може не витримати навантаження. Щоб звести ризики до мінімуму, звернулися до відомого київського кардіохірурга, експерта медичної мережі «Добробут» Олександра Бабляка, який робить складні операції на серці й дорослим, і дітям, по пораду. У його практиці були дітки з такими вадами, як в Ганнусі. Після детального аналізу та обговорення було вирішено операцію дитині провести у Львові. До львівських кардіохірургів приєднався й Олександр Бабляк. Витратні матеріали на лікування дитини придбали за підтримки Люксембурзького Червоного хреста й благодійної організації «Український дар життя» (США).

Бабляк

Кардіохірург Олександр Бабляк

Оперували маленьку минулого тижня, 27 січня. Їй на той час було неповні два місяці. Операція тривала чотири години й минула успішно − потік крові з легеневих вен був майстерно скерований до серця, і вже з перших годин після оперативного втручання стан дитини значно поліпшився.

Ми зателефонували мамі дівчинки Ользі вчора й поцікавилися, як почувається маленька.

«Дякувати Богу, все добре, − відповіла мати. – Донечку вже відключили від штучної вентиляції легень, вона дихає самостійно. Гарно їсть. Їй вже дають моє молоко. Вночі не дала медсестрам анітрохи відпочити, бо була дуже активною, постійно махала ногами й руками. Лікарі оглядали її, кажуть, що все в нормі. Сподіваємося, що нас скоро з реанімації переведуть у палату, а там і додому випишуть».

Кардіохірург Микола Коник

Кардіохірург Микола Коник

Кардіохірург Олександр Бабляк висловив готовність і надалі спільно з львівськими колегами оперувати надскладні серцеві вади, а головний лікар медичної мережі «Добробут» В’ячеслав Полясний сказав, що надання добродійної високоспеціалізованої допомоги їхніми лікарями є одним із пріоритетів.

…Дасть Бог, десь за 7-10 днів маленька Ганнуся покине стіни лікарні й здоровенька повернеться додому, де на неї з нетерпінням чекає татко, бабусі й дідусі, рідні та друзі батьків.