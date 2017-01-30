Облрада затвердила 1300 мікропроектів

Та визначила експертів, які оцінюватимуть їх у 2017 році

У Львівській обласній раді затвердили остаточний перелік заявок (1300) і персональний склад експертних груп, які оцінюватимуть мікропроекти місцевого розвитку-2017. Також шляхом жеребкування 18 експертів розподілили по три в кожному з шести пріоритетів: освітня галузь, народні доми, заклади охорони здоров’я, ДНЗ, вуличне освітлення та інші пріоритети.

Таке рішення ухвалила Конкурсна рада з реалізації Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області у понеділок, 30 січня.

Слід додати, що цьогоріч роботу експертів оплачуватимуть.

Як розповів начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД і зовнішньоекономічних зв’язків Іван Собко, до 3 лютого для експертних комісій проведуть спеціальні навчання, опісля їм передадуть проекти. А з 7 лютого до 3 березня триватиме безпосередньо робота з оцінювання мікропроектів. «У кожному пріоритеті працюватиме по три експерти, які виставлятимуть бали. До 10 березня секретаріат КР має опрацювати оцінки експертних груп та винести на засідання КР переліки мікропроектів в розрізі пріоритетів згідно рейтингу, – пояснив Іван Собко. – Після цього КР дасть час для потенційних переможців надати обласній раді підтверджуючі документи, які засвідчують бюджетне співфінансування (пооб’єктно)».

Своєю чергою, перший заступник голови обласної ради Парасковія Дворянин за підсумками роботи Конкурсної ради дала доручення департаменту фінансів підготувати Положення про порядок оплати праці експертів, а секретаріату врахувати усі пропозиції та зауваження від членів Конкурсної ради.

Із затвердженими переліками конкурсантів на 2017 рік можна ознайомитися тут.