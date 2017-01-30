Науково-експертну групу щодо ділянки для полігону ТПВ очолив академік Ігор Юхновський

Для встановлення відповідності земельної ділянки нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами розпорядженням міського голови Львова утворено науково-експертну групу. Цю групу очолив академік Національної Академії наук України, Герой України Ігор Юхновський. Працюватимуть фахівці два тижні, після чого дадуть висновки щодо можливості розташування нового полігону на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» у Яворівському районі.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, мова йде про земельну ділянку площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» у Яворівському районі Львівської області, на якій пропонують облаштувати полігон та будівництво об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, відповідно до рішення, ухваленого за результатами позачергового засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 січня 2017 року на виконання доручення прем’єр-міністра України.

У склад науково-експертної групи увійшли: академік Національної Академії наук України, Герой України І. Юхновський, заслужений природоохоронець України, директор Яворівського національного природного парку, голова комісії з екології, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації М. Біляк, старший науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України О. Гвоздевич, старший науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України М. Подольський, кандидат геологічних наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету ім. Івана Франка В. Дяків, завідувач кафедри екології Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник голови Громадського дорадчого органу департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації З. Мамчур, доцент Національного лісотехнічного університету України, кандидат технічних наук Ю. Зима, директор Державного підприємства «Екотрансенерго» З. Борис, виконавчий директор Відділення гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, кандидат геологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки з екології А. Гайдін, перший заступник голови правління ВАТ «Гірхімпром» Г. Гелетій, директор Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» М. Шпєлік, міський голова м. Яворова П. Бакунець, головний архітектор Яворівського району Л. Новосілець, міський голова м. Новояворівськ В. Муравель, заступник міського голови з питань розвитку А. Москаленко, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури С. Бабак, директор юридичного департаменту ЛМР Г. Пайонкевич, директор департаменту містобудування ЛМР С. Коровайник, позаштатний радник міського голови Львова О. Волоско-Демків, депутат Львівської міської ради Р. Іванців, в. о. начальника управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, начальник відділу комунального господарства С. Сало.