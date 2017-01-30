Наступної неділі у Львові прощатимуться з колядою

У неділю, 5 лютого, у Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ (вул. Хуторівка, 35), відбудеться свято «Прощання з колядою»

Організатори запрошують усіх охочих не втратити можливості ще раз гучно заколядувати разом з ЛМГО «Українська молодь – Христові».

На гостей чекає цікава різдвяна програма, коляда, дитячий і молодіжний вертепи, а також частування (кутя і пампушки, смачні вареники й грибочки, і не тільки).

Захід розпочнеться о 17.00. колядуватимуть діти й молодь з вокального ансамблю «Намисто» Львівського міського палацу культури ім. Г. Хоткевича, а також Оксана Винницька з авторськими колядками.

Дрес-код: вишиванка

Добровільна пожертва: для дійсних членів – 60 грн., для симпатиків – 80 грн.

Зібрані кошти під час святкового вечора використають для реалізації інших соціальних і благодійних заходів для молоді.

Усіх охочих долучитися до свята просять обов’язково зареєструватись через гугл-форму, перейшовши за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ChMR1Mga42Fb1pxBSn51WCUkv4LWQSh4qONS_lMUJ10/edit або за тел.: 0961028504, 0666512134 (Мар’яна), 0973801324 (Ірина).