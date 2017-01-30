Нацмузей імені Андрея Шептицького запрошує насолодитися «Емоціями»

3-26 лютого в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького вперше експонуватимуть виставку Михайла Радя «Емоції»

Урочисте відкриття виставки – 3 лютого о 16.00.

Михайло Радь працює в абстракційному мистецтві, а домінантним моментом праці художника є випадковість як кредо митця. «Емоції» створено прагненням вловити пензлем по(від)чуття, що ведуть автора від чистого полотна до непередбачуваного завершеного твору.

Полотна цього автора, за влучним словом мистецтвознавця Олега Сидора-Гібелинди, навіть за фактурою долі нагадують органічні породження світу, незалежні від стороннього втручання. У них багато шарів; подекуди картини живуть паралельним від автора життям, роками слухняно очікуючи останнього, вирішального удару пензля. Нарешті, від кожного знайомства з ними відкривається ще якась нова, несподівана деталь – як від спілкування з хорошою щирою людиною.

Художник перебуває не над натовпом – він у тій гущі нуртливого життя, він – трохи збоку, але занурений у цей примарний світ, мов у літеплу купіль. Інша річ, що не у весь світ, а в окремі його нестандартно затишні куточки – чи такі, які він робить затишними. Метафора може здатися надмірно абстрактною, але підозру спростовує недавній факт із творчої біографії митця, а саме його участь у вуличному (ліпше сказати, про-вуличному, просто в нетрях «столиці світу мистецтв») нью-йоркському вернісажі «35»: твори, кинуті в гущу життя, викликали жваві суперечки серед цілком випадкових, здавалося б, перехожих. Люди зупинялися, роззиралися, споглядали, пантеличились… знайомилися біля картин українського майстра.

Довідка. Михайло Радь народився у Львові 1978 року, вищу освіту здобув у Львівський академії мистецтв. Живе та працює в Україні. Мав персональні виставки в Україні («Aрт-Київ», 2008; «AВС-aрт», Київ, 2009), Румунії («Сучасне Українське Мистецтво», Бухарест, 2009), Канаді (15 Gallery, Торонто, 2013), США (MR Galery, Нью Йорк, 2015)

сайт автора: www. mykhailorad.com