На вул. Стрийській у Львові не розминулись “Тойота” і “Нива”

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травм зазнав один з водіїв

Про це “Львівська газета” дізналась” із повідомлення відділу комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 січня о 15.00 на вулиці Стрийській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Тойота Корола», 24-річний львів’янин, не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого зіткнувся з «Нивою», якою керував 26-річний мешканець Івано-Франківської області.

Унаслідок зіткнення 23-річний пасажир «Тойоти» отримав забій шиї.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.