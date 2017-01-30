На Турківщині двоє п’яних учнів підпалили школу

Двоє підлітків пробралися у школу і підпалили двері у клас, бо хотіли викрасти журнал успішності

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської облас

В Турківське відділення поліції 29 січня, о 22.45, надійшло повідомлення від місцевих пожежників про те, що у приміщенні місцевої школи горить міжповерхове перекриття.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що причиною займання став підпал, до якого причетні учні школи – два брати віком 13 і 14 років, які проживають в одному з сіл району.

Близько 21.30 неповнолітні, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийняли шибку та проникли у приміщення школи. Хлопці облили вхідні двері до класу, в якому навчається один з братів, займистою речовиною та підпалили їх, а також пошкодили вхідні двері до кабінету завуча. Зі слів хлопців, вони хотіли викрасти класний журнал.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Батьки хлопців будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КпАП України. Триває досудове розслідування.