На території дачних кооперативів затримали чотирьох осіб, які крали метал

Сьогодні вдень патрульних викликали на вулицю Щурата і повідомили, що невідомі крадуть там метал

Як повідомили у Патрульній поліції Львова, заявник розповів, що чотири особи пилкою спилюють металеві вироби з дачних будинків. Інспектори вирушили на місце події. Свідок події знову зателефонував і повідомив, що особи, помітивши його, намагалися його побити й почали втікати. Спільно з пішим патрулем екіпаж затримав підозрюваних. Двох із них, 52- та 57-річного чоловіків, уже притягали за крадіжки, 63-річного чоловіка притягали за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. З ними також була 39-річна жінка. На місце події прибули власники дачних кооперативів, звідки й крали метал. Вони вказали, що один із чоловіків неодноразово підпалював їхні дачі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.