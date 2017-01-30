На сьогоднішній ранок у Львові не вивезли сміття зі 156 майданчиків

Станом на 09.00 30 січня в місті є ще 156 перенакопичених майданчиків твердих побутових відходів. Загалом не вивезено ТПВ з 161 майданчика.

Про це інформує департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Загалом у Львові 1222 сміттєві майданчики, які обслуговують 6 компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).

Нагадаємо, сміття, що накопичилось на території міста, пообіцяли вивезти упродовж семи днів. Для цього мали укласти відповідні угоди із полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області, котрі виявили бажання приймати львівське сміття. Таке рішення було прийнято 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

У міськраді запевнили, що після вивезення сміття на майданчиках проведуть дератизацію.

Ситуація у Львові була однією з тем робочої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз, а також на тривалу перспективу, передає прес-служба глави держави.