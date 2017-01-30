На Львівщині у чоловіка вилучили двадцять кілограмів марихуани та понад чотириста доз «екстазі» (фото, відео)

У Пустомитівському районі 32-річний чоловік у власному домогосподарстві зберігав наркотичні речовини, вартість яких за цінами «чорного» ринку становить понад вісімсот тисяч гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Гладкоствольну рушницю, наркотичні засоби та психотропні речовини працівники оперативно-пошукового відділу у Львівській області Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України вилучили під час санкціонованого обшуку у 32-річного мешканця селища міського типу Рудно.

Як повідомили в Управлінні Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, у приміщенні правоохоронці виявили та вилучили, за попередніми висновками, наркотичний засіб «марихуана», загальною вагою двадцять кілограмів та понад чотириста доз психотропної речовини «екстазі».

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків становить понад вісімсот тисяч гривень. Крім цього, вилучено гладкоствольну рушницю, дві пари номерних реєстраційних знаків транспортних засобів, паспорти громадян України.

Усі вилучені наркотичні засоби скеровані на експертизу. Проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини злочинної діяльності зловмисника.

Фото і відео: відділ комунікації поліції Львівської області