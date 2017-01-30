На Львівщині під час пожежі у власному будинку загинув чоловік

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка

Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

29 січня, о 16:07, надійшло повідомлення про пожежу в с. Йосипівка Радехівського району. Займання виникло в цегляному житловому будинку, критому бляхою, розміром 7х4 м, йдеться у повідомленні.

На місці пожежі виявлено тіло власника 1962 року народження.Його тіло доставлено в морг Радехівської центральної районної лікарні.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 7 кв. м.

Врятовано дві будівлі. Пожежу локалізовано о 16:27 , ліквідовано о 17:06 год. силами одного пожежного підрозділу від ГУ ДСНС України у Львівській області.