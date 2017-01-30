На Львівщині пасинок побив вітчима

Із закритою черепно-мозковою травмою потерпілий потрапив до лікарні

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Турківське відділення поліції 29 січня надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до них на лікування поступив 57-річний місцевий мешканець. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та забійні садна голови.

Правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень потерпілому завдав його пасинок, 31-річний місцевий мешканець. Близько сьомої вечора вдома між чоловіками виник конфлікт, під час якого пасинок двічі вдарив вітчима кулаком в обличчя.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.