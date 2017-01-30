На Львівщині чоловік потрапив у ДТП на викраденому автомобілі

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодження зловмисника було госпіталізовано

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Пустомитівського відділення поліції 27 січня надійшла заява від 30-річного львів’янина, котрий повідомив, що напередодні в одному із сіл району невідома особа викрала його автомобіль «ВАЗ-2108».

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетний місцевий мешканець, ровесник потерпілого. Заволодівши транспортним засобом, він поїхав у бік села Сокільники. Дорогою зловмисник не впорався із керуванням, машина з’їхала в кювет і перекинулася. Внаслідок ДТП чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші тілесні ушкодження і був госпіталізований.

Викрадений автомобіль повернуто власникові. Працівники поліції встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.