На Львівщині чадним газом отруїлось троє людей, серед них – немовля

Небезпечна подія сталася 29 січня у с. Шкло Яворівського району, на вул. Чайковського.

У приватному житловому будинку, попередньо, отруїлись чадним газом три особи, зокрема 32-річна жінка та двоє дітей 2016 та 2008 років народження у стані легкого ступеня важкості.

Дітей госпіталізовано до дитячого відділення Новояворівської районної клінічної лікарні.

Як зазначають рятувальники, опалення в будинку – газ, пічне (дрова). Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до опалювального котла.

Причини події зʼясовують.