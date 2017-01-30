На Львівщині 29-річний чоловік зґвалтував 34-річну співмешканку

Працівники Радехівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування

У Радехівське відділення поліції 28 січня із заявою про зґвалтування звернулась 34-річна мешканка одного з сіл району. За словами заявниці, 29-річний співмешканець, який проживає з нею в її будинку, прийшов додому опівдні нетверезий і, всупереч її волі, застосувавши фізичну силу, вступив з нею у статевий акт.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці запросили співмешканця у відділення поліції для опитування. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Триває досудове розслідування.