Міністри оборони України та Литви зустрілися на Яворівському полігоні (відео)

Сьогодні, 30 січня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Збройних сил України міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак зустрівся з міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом, який уперше після свого призначення відвідав Україну

Литовський міністр ознайомився з навчально-матеріальною базою Центру, де інструктори з Литви готують українських військовослужбовців.

Міністр оборони України Степан Полторак подякував Литві за постійну підтримку України.

– З Литовською Республікою у нас склалися надзвичайно хороші стосунки. З першого дня російської агресії Литва надавала допомогу Україні. Це перша і єдина країна світу, яка надала нам стрілецьку зброю та боєприпаси, – зазначив Степан Полторак.

Також він висловив вдячність литовським інструкторам, які навчають українських бійців і наголосив, що литовські колеги також мають змогу переймати український досвід, здобутий в АТО.

– Від візиту міністра охорони краю Литовської Республіки ми очікуємо розширення двостороннього співробітництва, – додав Полторак.

У свою чергу глава литовського оборонного відомства подякував за прийом та запевнив у подальшій підтримці України на міжнародній політичній арені.

