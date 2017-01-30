Львівщина вшанувала пам’ять Героїв Крут

У неділю, 29 січня, з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут на Личаківському кладовищі відбулося урочисте покладання квітів до могил учасників бою під Крутами І. Лоського та А. Лазаренка. Опісля відбулася поминальна молитва за полеглими у цьому бою та урочисте проходження студентів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Участь у заходах взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник ЛОДА Ростислав Замлинський, духовенство, громадськість.

«Рівно 99 років тому молоді хлопці не побоялися стати на захист своєї Батьківщини. У бою сили були геть не рівні, та сміливості не бракувало жодному з них. Без належного спорядження, військової підготовки тоді кілька сотням студентів-гімназистів вдалося на деякий час зупинити наступ на Київ військ Муравйова. Пам’ять про Героїв повинна жити вічно. Завдяки їм маємо нашу Україну! » – заначив Олександр Ганущин.

Також цього дня у парку “На валах” усі охочі переглянули театралізоване військово-історичне дійство “Бій за станцію Крути”.

Опісля у ліцеї імені Героїв Крут відбувся вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу Героїв.

Нагадаємо, 29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут – 99 років тому молоді захисники щойно посталої Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху.