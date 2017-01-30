Львівщина отримала відзнаку форуму «Європа – Україна»

Днями у Польщі (м.Ряшів, Підкарпатське воєводство) завершився ювілейний X Форум Європа – Україна, що відбувався під гаслом «Можливості, яких не можна втратити»

Серед учасників форуму була і Львівщина, яку високо оцінили організатори та учасники. Область отримала відзнаку за найкращу презентацію на Східному ярмарку, що вперше відбувся у рамках цього Форуму.

Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Львівської облдержадміністрації.

За словами в.о. начальника управління Наталії Табаки, під час Форуму також досягнуто домовленостей щодо двосторонньої співпраці у розвитку медичного туризму. Зокрема, вже запланований візит польських експертів на Львівщину для напрацювання спільних проектів.

«Нам також вдалось налагодити контакти із потенційними інвесторами та юридично-фінансовими установами Польщі, котрі сприяють супроводу польських інвестиційних проектів. Ще відбулось кілька результативних зустрічей із керівниками українсько-польських підприємств», – розповідає Наталія Табака. – Окрім цього, на Східному ярмарку ми обговорили співпрацю області з іспанським автономним співтовариством Андалусія та запланували подальшу зустріч».

Стенд Львівщини на Східному ярмарку відвідало багато почесних гостей, серед яких – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця, Генеральний Консул України у м.Люблін Республіки Польща Василь Павлюк, заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща (2010-2014 роки), професор Маркіян Мальський, заступник міністра спорту і туризму Республіки Польща Давід Лясек, Маршалок Підкарпатського воєводства Республіки Польща Владислав Ортиль та інші.

Партнером організації стенду Львівщини виступив АОМС «Єврорегіон «Карпати – Україна».