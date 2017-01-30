Львів’янин Станіслав Горуна виборов “золото” на престижному турнірі з карате у Франції

Упродовж 27-29 січня у Парижі (Франція) тривав турнір всесвітньої серії з карате – “Karate 1 Premier League – Paris 2017”. Реноме світового лідера вкотре підтвердив представник Львівщини, вихованець львівського клубу єдиноборств “Юніон” Станіслав Горуна, виборовши золоту нагороду.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Загалом у представницькому турнірі взяли участь 1 243 спортсмени із 78 країн світу. Українська делегація складалася з 20 атлетів, з-поміж яких семеро вихованців львівської школи карате, це зокрема Катерина Крива, Анастасія Мястковська, Галина Мельник, Олег Філіпович, Денис Копитко, Станіслав Горуна, Ярослав Горуна.