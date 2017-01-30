K&K Philharmoniker та Український національний хор запрошують на концерт

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker та Український національний хор (Львів) запрошують на концерт, який перенесе вас у світ оперного мистецтва Моцарта, Верді та Вагнера. Концерт відбудеться під керівництвом австрійського диригента Маттіаса Георга Кендлінгера й українського хормейстера Василя Яциняка 14 березня у приміщені Львівської філармонії. Початок – о 19:00.

Теплий, чуттєвий, гнучкий звук і чудова культура виконання є також якісними характеристиками цього концертного вечора, зразки якого можна знайти за цим посиланням.

Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55. Вартість квитків: 70-300 грн.

Програма – тут.