Із загиблими біля Авдіївки воїнами прощатимуться на Майдані в середу

У середу об 11.00 Україна прощатиметься на Майдані зі своїми Героями, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень, коли відбивали ворожу атаку

Про це повідомляє 72 Гвардійська ОМБР.

Цього дня у бою загинули такі воїни:

капітан Кизило Андрій Олександрович

молодший сержант Бальченко Володимир Іванович

солдат Оверченко Дмитро Олександрович

сержант Крижанський Володимир Олексійович.

Пожертвувати кошти для рідних та на організацію похорон можна на картку 5167 9856 9019 7520, Дубєй Івану Михайловичу.

«Звичайно в бою гинуть найкращі і найсміливіші. Ці наші воїни першими ступили у двобій з ворогом, першими ступили у ворожі окопи й бліндажі – і першими прийняли на себе шалений удар розлюченого ворога, віддавши свої життя за кожного з нас», – зазначають бойові побратими загиблих.

Нагадаємо, як повідомляв прес-центр АТО, 29 січня південніше від Авдіївки силами ЗСУ було відбито спробу противника прорвати нашу оборону. О 04.30 ранку ворог почав масовані обстріли з мінометів 120, 82 калібрів, ствольної артилерії та стрілецької зброї в районі Авдіївки. Мешканці південної частини міста мали змогу протягом трьох годин спостерігати в нічному небі та фіксувати на фото й відео з боку окупованого Донецька в бік авдіївської промзони численні трасери, освітлювальні міни тощо.

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Як розповідають у 72 Гвардійській ОМБР, о 06.30 окупанти здійснили спробу штурмувати позиції українських військових. Проте, зазнавши втрат, мусили відступити на другу лінію оборони. Переслідуючи ворога, наші бійці захопили його позиції, закріпившись там і поліпшивши своє тактичне положення. У підсумку бою було вбито 9 окупантів, одного взяли в полон, 24 – поранено (з них 7 тяжких). Знищено також ініціатора атаки, «комбата» так званого батальйону «Восток».

Протягом дня ворог вів інтенсивні та щільні обстріли з мінометів та артилерії по Авдіївці, Опитному та Кам’янці, з танку – по Пісках. Утім це не допомогло йому повернути втрачене.

О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки, але вкотре мусили відступити, продовжуючи обстріли.

Близько 16.00 вороги відкрили хаотичну стрільбу по житлових кварталах міста. Зафіксовано два влучання з артилерії поряд з авдіївською лікарнею, кілька – поблизу храму св. Марії Магдалини, більше трьох разів влучили в дев’ятиповерхівку, в якій базуються військові медики та волонтери.

Артилерійські обстріли міста та позицій ЗСУ продовжувалися весь вечір і ніч. На жаль, під час бою та обстрілів загинуло четверо військових, ще дев’ять отримали поранення.

На ранок 30 січня бій тривав. Отримавши підтримку від інших підрозділів бригади, в Авдіївці військовослужбовці мужньо тримаються на своїх позиціях, включаючи захоплені у ворога внаслідок рішучої контратаки.

Сьогодні вранці в Авдіївку виїхав начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін, аби визначити, яка допомога необхідна місцевим мешканцям, які потерпають від обстрілів.

В.о. начальника Авдіївського відділення поліції Віталій Головатенко доповів, що місцеву поліцію переведено в стан повної готовності, правоохоронці реагують на всі повідомлення громадян і надають їм необхідну допомогу. Відділення поліції підключили до генераторів, аби забезпечити його безперебійну роботу.

За повідомленням прес-центру штабу АТО станом на 18.00 сьогодні, 30 січня, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 120-та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.

Загалом за день зафіксовано 37 обстрілів. Іще троє наших військових загинуло, сімнадцятьох поранено, трьох травмовано.