«Галичанка» втримала лідерство у турнірній таблиці за підсумками IV туру Балтійської гандбольної ліги

29 січня 2017 року у Гарляві (Литва) завершився четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги. Львівська «Галичанка» у п’яти іграх здобула три перемоги, ще в двох матчах зазнала поразки.

Програли львів’янки двом білоруським командам «БНТУ-Бєлаз» (Мінськ) та ГК «Гомель» з рахунками 21:24 та 12:22 відповідно.

«Городнічанку» з білоруського Гродно «галичанки» перемогли з рахунком 28:13.

Здолали львів’янки і литовські команди – «Жальгіріс» (Каунас) та «Гарляву» (Каунаська обл.) – 26:16 та 19:17 відповідно.

Незважаючи на дві поразки в межах четвертого туру, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко втрималися на першому щаблі турнірної таблиці.

Турнірне становище команд після четвертого туру (20 ігор):

1 місце – «Галичанка» – 32 очка.

2 місце – БНТУ-Бєлаз – 31 оч.

3 місце – ГК «Гомель» – 30 оч.

4 місце – Жальгіріс – 15 оч.

5 місце – Гарлява» – 10 оч.

6 місце – «Городнічанка» – 2 оч.

За підсумками матчів четвертого туру двох гандболісток «Галичанки» назвали найкращими (таких відзнак удостоїлись по дві гравчині у кожній команді). У лавах львів’янок найсильнішими стали капітан, ліва півсередня Леся Смолінг та права крайня Наталія Воловник.

Наталія Васьо