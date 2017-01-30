Френсіс Фукуяма знову у Львові

Упродовж 30 січня-3 лютого у Школі управління УКУ проходить Академія лідерства для розвитку (LAD), п’ятиденна інтенсивна програма «Роль державної політики в розвитку приватного сектора» для навчання представників виконавчої влади

Її очолюють всесвітньо відомий політолог Френсіс Фукуяма зі Стенфордського університету та Стівен Д. Краснер, проф. з Інституту Гувера.

Співорганізаторами програми є Центр демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету, Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) і Школа управління Українського Католицького Університету.

Програма, що проходить у Школі управляння УКУ, має на меті дати відповіді на питання, як бути ефективними лідерами в реформах, сприяти надійній державній політиці в складних і суперечливих трансформаціях. Також програма спрямована на підготовку державних службовців та керівників бізнес-сектора з країн, що розвиваються. Таким чином це допоможе приватному сектору бути конструктивною силою для економічного зростання та розвитку.

Одним із лідерів програми є всесвітньо відомий політолог доктор Френсіс Фукуяма – директор Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету. В минулому працював у Школі перспективних міжнародних досліджень Пола Нітце при Університеті Джонса Хопкінса.

Також у рамках програми, лекції читатиме Стівен Д. Краснер, який займає посаду професора з міжнародних відносин, засновану на честь Грехема Х. Стюарта, є старшим науковим співробітником Інституту міжнародних досліджень ім. Фрімена Сполі і співробітником Інституту Гувера.

Упродовж п’яти днів інтенсивного навчання учасники програми отримають аналітичну основу, котра сприятиме зростанню приватного сектора за допомогою державної політики. Учасники програми дізнаються, як бути успішними реформаторами і лідерами, здійснюючи аналіз зацікавлених сторін, послідовності дій, управління конфліктами і створення коаліцій. З цією метою розробники політичного курсу повинні мати ґрунтовне розуміння економічних, фінансових, політичних і культурних реалій для кожної країни.

Ця програма є навчальним курсом, що базується на опрацюванні реальних кейсів, в т. ч. на українському матеріалі, що відображають позитивний досвід, кращі практики реформ в Україні. Кейси було розроблено на першому етапі Академії лідерства для розвитку – Тренінгу для тренерів «Викладання та розробка навчальних кейсів для вивчення державної політики». Опрацьовуватимуть ці кейси з учасниками програми: С. Опацька, А. Рождественський, С. Потапов, П. Шеремета та Т. Андерсон.

Метод «кейс-навчання» є методикою викладання і навчання на основі аналізу реальних актуальних подій. Це дозволяє отримати реалістичне уявлення про роль, відповідальність та аналітичні навички для осіб, що приймають рішення. Учасників заохочують ділитися власним досвідом для збагачення і стимулювання дискусії в аудиторії.