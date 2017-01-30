Ділянку на Яворівщині передали КП “Збиранка”

Олег Синютка підписав розпорядження про передачу львівському КП “Збиранка” земельної ділянки у Яворівському районі для будівництва комплексу з утилізації та переробки ТПВ.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка під час брифінгу в понеділок, 30 січня.

За його словами, КП “Збиранка” тепер має зареєструвати за собою цю земельну ділянку, а сесія Львівської міськради розглянути питання про прийняття її до комунальної власності територіальної громади Львова.

Слід зазначити, що розпорядження голови облдержадміністрації підписано, зважаючи на відповідне звернення міського голови Львова.