Бездіяльність Садового й виконкому ЛМР щодо Грибовицького сміттєзвалища є протиправною – суд

Апеляційний суд Львівської області підтримав позицію прокуратури та визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міської ради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища

Нагадаємо, прокуратура області торік повторно подавала позовну заяву до міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправною бездіяльність і зобов’язання до вчинення дій.

Тоді Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет ЛМР припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано виконавчий комітет Львівської міської ради невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Водночас цей самий суд відмовив прокуратурі у визнанні протиправною бездіяльність щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєсортувального комплексу, тощо. З огляду на це, прокуратурою області вказане рішення оскаржили до вищої інстанції.

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Відтак сьогодні, 30 січня, постановою апеляційного суду Львівської області скаргу прокуратури Львівської області задоволено повністю. Визнано протиправною бездіяльність міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо незабезпечення закриття полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового сміттєвого полігону м. Львова, будівництва на ній заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу. Водночас міського голову Львова зобов’язано звернутися з відповідним клопотанням в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення такої земельної ділянки.

Рішення суду набуло законної сили, – наголосили у прес-службі прокуратури Львівської області.