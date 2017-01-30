Гурт «ROCK-H» заспіває у Львові «Найкраще про любов»

У неділю, 12 лютого, в нічному клубі «Picasso» у Львові колоритний гурт із Закарпаття «ROCK-H» представить свою нову концертну програму «Найкраще про любов». Початок – о 19:00.

«Це буде вже шостий наш сольник у «Picasso». І, як завжди, ми готуємо багато цікавого», – інтригує лідер гурту «ROCK-H» Віктор Янцо.

За його словами, головною «фішкою» концерту стане презентація тріо «Анця», для якого Віктор пише пісні. Візьмуть участь у концерті і добрі друзі «Рокаша» – співачка Олеся Киричук та лідер гурту «Мері» Віктор Винник. До речі, для виступу з останнім група спеціально готує кавер на один із хітів «Мері». Звісно, не обійдеться без нових пісень від самого «Рокаша», яких від часу крайньої зустрічі із львів’янами зібралося вже чимало.

Окрім того, у «ROCK-H» триває робота над сюрреалістичним кліпом на пісню «Катерино», яку гурт записав у співпраці з відомим українським саунд-продюсером Віталієм Телезіним. На концерті 12 лютого у Львові гурт планує показати прем’єру цього відео.

Ціна квитків на концерт гурту «ROCK-H» 12 лютого у «Picasso» – від 150 до 600 грн.

Продаж квитків – на сайті gastroli.ua, а також у касах «GASTROLI» по місту.