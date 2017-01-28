Холод стрільбам не перешкода (фоторепортаж)

На полігоні біля Львова вправлялись у стрільбі зв’язківці

Незважаючи на сильний мороз, на Раковецькому стрільбищі на Львівщині відбулись перші в цьому році заняття зі стрілецької підготовки з особовим складом окремого полку зв’язку повітряного командування «Захід». Свої навички поводження зі зброєю та влучної стрільби вдосконалили представники всіх категорій військовослужбовців. Тендітні хранительки безперебійного зв’язку теж зігрівали своїми пальчиками морозні спускові гачки та не поступилися у результатах колегам-чоловікам.

Прес-центр ПвК “Захід” ПС ЗС України