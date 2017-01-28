ВСЛ видало унікальний путівник «Львів — місто натхнення. Література»

«Видавництво Старого Лева» випустило літературно-енциклопедичний путівник «Львів – місто натхнення. Література». Його вихід приурочили до річниці здобуття Львовом титулу «Місто літератури» від UNESCO Creative Cities Network.

Книга з’явиться у «Видавництві Старого Лева» з ініціативи Офісу «Львів – Місто літератури ЮНЕСКО» та за підтримки Управління культури Львівської міської ради.

Про це інформує сайт ВСЛ.

Упорядник видання – Ольга Муха. Під однією обкладинкою читач знайде «10 натхнень Львова»: кого, як та за яких обставин надихає місто; опис культурних локацій Львова, де черпали натхнення та матеріал для роботи десятки відомих українських (і не тільки) літераторів. І, власне, інформація про них – поетів та письменників, – що творили й творились Львовом впродовж різних епох та культур також зібрана у путівнику.

Чому Львів – місто літератури, а не лише «місто шоколаду», «кави», «дощу»? Бо у 2015-му Львів першим в Україні увійшов до світової Мережі креативних міст – UNESCO Creative Cities Network, отримавши почесний титул «Місто літератури».

«Задум книги, яку ми підготували до річниці здобуття титулу, полягав у тому, щоб занурити читача у світ минулої та сучасної літератури Львова, щоб чіткіше навести на мапі міста літературні місця й маршрути, — пояснює упорядниця путівника Ольга Муха. — Ця книга є мозаїкою з імен, вулиць, кам’яниць, подій та, безперечно, текстів… Характерних цитат і невеликих творів, які передають вдачу Міста, — цинічного й романтичного, неймовірно чуттєвого та подекуди жорстокого, трохи зухвалого, часто гонорового, невдячного й відданого, словом, усякого».

Родзинкою літературно-енциклопедичного путівника стали твори сучасних письменників, яких надихнуло місто. Не всі вони львів’яни, та всіх їх об’єднує небайдужість до Львова, який кожному дав щось своє: комусь – спокій, комусь – приємну метушню кав’ярень, непересічний матеріал для спостережень й нових книг чи дуже інтимні спогади… Серед іншого читач знайде у книжці письменницькі розповіді, чому для Юрія Андруховича «Львів – завжди», прочитає пікантну «Історію трьох яєць і одного Львова» Андрія Куркова, дізнається, як «Мені пощастило» у творі авторства Тараса Прохаська, трохи роздивиться «Тіло Шульца» від Гаськи Шиян та упізнає «Ангелів Сихова» від Сергія Жадана… А ще у путівнику буде багато про культурні майданчики міста, бібліотеки, видавництва та визначні події в літературному житті Львова.

Презентації книги відбудуться 2 та 3 лютого, о 18:00, у «Дзизі», м. Львів, вул. Вірменська 35.