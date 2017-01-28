Водій мікроавтобуса хотів вивезти до Польщі майже 6 тисяч пачок цигарок

Сьогодні, 28.01.2017 року, в рамках операції “Рубіж-2017” в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів – Будомєж» під час митного контролю транспортного засобу «Volkswagen Transporter» працівники митниці виявили факт незаконного переміщення сигарет. Їх намагався вивезти до Республіки Польщі громадянин України смугою руху «зелений коридор».

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

Під час візуального огляду автомобіля виникли підозри про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там спільна оглядова група митників і прикордонників виявила 5 900 пачок сигарет з фільтром різних марок. Сигарети містились у спеціально облаштованому сховищі розташованому в трьох нішах днища автомобіля під декоративною обшивкою.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль 2008 року вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: ГУ ДФС у Львівській області.