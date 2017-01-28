В український прокат виходить спортивна драма Мартіна Скорсезе «За кров до перемоги» (трейлер)

2 лютого в український прокат виходить спортивна драма «За кров до перемоги», заснована на реальній історії екс-чемпіона світу з боксу Вінні Пацієнци

Продюсером картини виступив Мартін Скорсезе, а головну роль зіграв Майлз Теллер – зірка фільму «Одержимість».

Про це повідомляє “Артхаус трафік”.

У 1991 році молодий боксер Вінні Пацієнца, який за зухвалість і феноменальний успіх отримав прізвисько «Пазманскій диявол», потрапляє у серйозну автокатастрофу. Прогноз лікарів виявився песимістичним – травма хребта повинна була поставити хрест на спортивній кар’єрі. Однак Вінні почав таємно відвідувати спортивний зал і вже через три місяці вийшов на ринг.

На екрані на харизматичного спортсмена перевтілився Майлз Теллер, актор, добре відомий українській публіці за музичним трилером «Одержимість» Дамьєна Шазеля. Теллер витратив на спортивну підготовку до ролі 8 місяців, набравши значну м’язову масу. У фільмі також знялися номінант на премію «Золотий глобус» Аарон Екхарт і Кіран Хайндс.

За словами режисера Бена Янгера, на створення картини його надихнули характери героїв, а не бокс. «Я не фанат боїв і ніколи раніше не чув про Пацієнцу, – стверджує режисер. – Однак, коли продюсери розповіли його історію, вона мене просто приголомшила: я ніколи не думав, що є люди, здатні на таке, готові на що завгодно заради своєї мети. Пацієнца не відступив від своєї мрії». Виконавчим продюсером стрічки Янгера виступив культовий режисер Мартін Скорсезе, володар премії «Оскар» і автор «Скаженого бика» – одного з головних фільмів про бокс в історії кіно.

З 2 лютого фільм виходить на екрани кінотеатрів в Києві, Вінниці, Запоріжжі, Дніпрі, Ковелі, Луцьку, Львові, Маріуполі, Одесі, Сумах, Тернополі, Харкові та Чернівцях. «За кров до перемоги» демонструється як українською мовою, так і мовою оригіналу з субтитрами.