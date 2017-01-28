У Львові патрульні затримали неповнолітніх з речовинами, схожими на наркотичні

17-річні хлопці не могли пояснити, що це за речовини і де їх узяли

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Уночі на вулиці Личаківській патрульні помітили двох невідомих, які почали підозріло поводитися після того, як помітили патрульний автомобіль. Різко змінювали напрямки руху та намагались уникнути зустрічі.

Інспектори наздогнали та зупинили хлопців. Під час поверхневої перевірки у громадян знайшли два пакети з речовиною зеленого кольору рослинного походження та один пакет з двома згортками фольги з порошком білого кольору. Всі речовини подібні до наркотичних.

Пізніше з’ясували, що хлопцям по 17 років. Вони не змогли пояснити, звідки взяли ці речовини та що саме це було, хоч обоє родом з благополучних сімей.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.