У Львові чадним газом отруїлись п’ятеро людей, зокрема троє дітей

27 січня ,о 02:50, у м. Львові (вул. Антоновича В., Франківський район) у квартирі на першому поверсі житлового будинку, отруїлись чадним газом 5 осіб, з них 3 дитини.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Двох дорослих, обоє 1969 року народження, доставлено до Львівської обласної клінічної лікарні. Після проходження барокамери у задовільному стані їх відпустили додому.

Трьох дітей восьми, п’яти та сімнадцяти років доставлено до діагностичного відділення Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні, де їм надали необхідну медичну допомога.

Стан на 06:00 – задовільний. Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до опалювального котла.

Причини події зʼясовують.