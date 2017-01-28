Сестри Тельнюк представлять у Львові “Дорогу зі скла”

30 січня у Концертному зал ім. С. Людкевича «ТЕЛЬНЮК: Сестри» представлять програму «Дорога зі скла»

Основу проекту складають вірші Оксани Забужко, покладені на музику сестер Тельнюк.

Про це “Львівська газета” дізналася зі сторінки події у Фейсбук.

«Дорога зі скла» (музика Леся Тельнюк) – це музика надії, передана новою українською унікальною вокальною школою з відтінками драматизму, ліризму, інтимності та мелодекламації. Це театральне дійство, висловлене сучасною музично-поетичною мовою.

Супровід, що складається лише з трьох віолончелей, – вишукане тло, на якому інтонації, тексти, що переходять часом на магічний шепіт, підсилюють ефект очищення. У Львівській обласній філармонії Галя та Леся Тельнюк виступатимуть у супроводі музикантів-віолончелістів, лауреатів міжнародних конкурсів, учасників провідних українських колективів – Ігоря Пацовського, Антона Чайкіна та Святослава Боровика.

Програма «Дорога зі скла» неодноразово була представлена в Україні, США, Великій Британії, Канаді. Львівський концерт передуватиме зустрічі проекту з польськими слухачами.

Як зазначила Оксана Забужко, «це цілковито новий синтез слова та музики, новий виток у розвитку сучасної музики і не тільки української, а європейської, світової. Вони творять свій Музичний театр Сестер Тельнюк, який рве публіку і при тому – це дуже тонка робота. Їм вдалося сягнути первинних витоків поетичних, співів давньогрецьких муз, які, як у киплячому тиглі нерозривно були пов’язані з голосом і звуком».