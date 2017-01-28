Помер львівський сходознавець, викладач університету ім. Франка Роман Гамада

Поховають Романа Гамаду на Личаківському цвинтарі у Львові

Учора, 27 січня, не стало відомого львівського сходознавця, перекладача, викладача перської мови й літератури у Львівському національному університеті ім. Івана Франка Романа Гамади.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила донька Романа Гамади Віра.

Парастас відбудеться сьогодні, 28 січня, о 17.00, на Пекарській 52, (стара капличка), а також у неділю 29 січня, о 12.00, у тій же капличці. Поховають Романа Гамаду в понеділок, 30 січня, на Личаківському цвинтарі. Чин похорону відбудеться о 13.00, написала Вірв Гамада.

Роман Гамада народився 30 вересня 1961 року в місті Добромиль Старосамбірського району Львівської області. У 1983 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Одночасно закінчив дворічний факультатив перської мови та літератури, а також дворічні курси гідів-перекладачів (чеське відділення) при БММТ «Супутник» (Бюро міжнародного молодіжного туризму). Понад двадцять років працював у науковому видавництві «Світ» та паралельно викладав перську мову й літературу у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Лауреат літературної премії ім. Миколи Лукаша (1999) та першої літературної премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку (2008). Був постійним автором журналу іноземної літератури «Всесвіт». У 2014 році став лауреатом літературної премії ім. Максима Рильського “за книги перекладів з перської мови «Захоплюючі розповіді» Алі Сафі та «Бахтіяр-наме», що вийшли у 2011 та 2012 роках у тернопільському видавництві «Богдан».