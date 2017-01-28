Під час пожежі у приватному житловому будинку на Львівщині постраждав чоловік

27 січня, о 21:37, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Ходорові, на вул. Сосюри, 7, що в Жидачівському районі.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку, розміром 5 х 10 м.

Унаслідок пожежі отруївся продуктами горіння внук власниці, 1991 року народження, якого попередньо у стані середньої важкості госпіталізовано у Ходорівську міську лікарню.

Пожежу локалізували о 22:00 і повністю ліквідували о 22:50.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м. Врятовано 2 особи та житловий будинок.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників ДПРП-46 м. Ходорів. Причина виникнення займання встановлюється.