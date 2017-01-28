На вихідні на дорогах Львівщини збережеться ожеледиця – будьте обережні!

28 – 30 січня, за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Зокрема, завтра, 28 січня, у Львові синоптики прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 11 – 13° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

Впродовж 29 – 30 січня очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, 29 січня в горах до 13° морозу; вдень – від 2° морозу до 3° тепла.

31 січня – вночі без опадів, вдень часом мокрий сніг та сніг. 1 лютого – невеликий сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі 5 – 10º морозу, в горах 1 лютого 13 – 16º морозу; вдень 31 січня від 3º морозу до 2° тепла, 1 лютого 0 – 5º морозу.

2 – 5 лютого – переважно без опадів, лише 6 лютого часом сніг.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.